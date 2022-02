Jamaram & Jahcoustix (Loop Show)

Konzertabend im Scala

Unsere Veranstaltungsreihe "Im Herzen" bringt spannende Künstler/Acts eines Genres oder Mottos gemeinsam auf die Bühne, die sonst nicht zusammen spielen.

Also Festival-Feeling im Scala mit Bands, die uns am Herzen liegen!

Jamaram

Spaceship Jamaram mit neuem Album und neuer Show auf Tour!

„To The Moon And The Sun“ nennt sich der 2019er Longplayer der Reggaenauten um Captain Tom Lugo, die ohne Pause seit zwei Jahrzehnten im Reggaeuniversum mit ihrem Spaceship Jamaram zu neuen Galaxien unterwegs sind.

Dabei fungieren Fans und Band, längst zur Familie zusammengewachsen, als so eingespieltes Team, dass jeder Konzertsaal ins Wanken gerät, jeder Abend zum einzigartigen Erlebnis wird und man sich am Ende wieder mal nur schweren Herzens ziehen lässt.

Fixsterne sind neben Reggae, Dubwise und Modern Roots all die spacigen Facetten von Afro, HipHop und Urban Grooves. Die Triebwerke laufen warm, der Countdown zur Show im Scala läuft.