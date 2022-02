Schon als 17-jähriger Schüler tourte James Armstrong aus Los Angeles mit seiner eigenen Band durchs Land.

Auch die Folgen eines Messerangriffs auf ihn, der seinen linken Arm und die linke Hand schwer verletzte, konnten ihn letztendlich nicht davon abhalten, das zu tun, was er immer nur tun wollte: Gitarre spielen.

Durch diese Tragödie gewann der Sohn einer Bluessängerin und eines Jazzgitarristen einen ganz neues Gespür für die Musik, für die Kraft des langsamen Blues, dafür, dass die Stille zwischen den Noten genauso wichtig ist wie die Noten selbst. Armstrong konzentrierte sich nun darauf, seine Fähigkeiten als Songschreiber, Sänger und Slide-Gitarrist zu perfektionieren, während er gleichzeitig seine Gabe entwickelte, die Zumutungen des Lebens in Songs zu verwandeln. Das Ergebnis war sein drittes Album Got It Goin' On. Die CD erhielt zwei Nominierungen für den Blues Music Award als Bester Bluesgitarrist und für den Besten Song des Jahres. Sein aktuelles, mittlerweile sechstes Album ist Blues Been Good To Me

James Armstrong tourt weiterhin ausgiebig. Er zollt der Vergangenheit mit dem traditionellen Blues und seinen einzigartigen Songwriting-Fähigkeiten Tribut. James' Gitarrenspiel gehört zu den geschmeidigsten in der Branche. Höchste Zeit, dass er endlich im Lab spielt!