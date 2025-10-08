James Bar Bowen und Antonia Mahr

„Für mich sind meine Lieder wie ein musikalischer Tagebucheintrag, Musik hat mir schon durch einige schwere Zeiten geholfen und mir die Kraft geschenkt diese zu bewältigen“.

Antonia Mahr ist eine Singer-Songwriterin. Sie begann in ihrer frühen Kindheit mit klassischem Klavier und Querflöte und entdecke mit 14 Jahren ihre Leidenschaft für die Gitarre und das Komponieren. Sie begann zunächst auf Englisch mit Klavier oder Gitarre Popsongs zu schreiben. Nach ihren diversen Banderfahrungen als Liedsängerin in Cover-Bands wie „Soulicate“ und „Pancakes on Monday“ wagt sie sich nach einer längeren Kompositionspause wieder an eigene Stücke. Seit einiger Zeit komponiert sie nun zudem auch auf Deutsch und integriert Einflüsse von Jazz, Soul, Country und Rock in ihren Liedern. Für sie sind ihre Songs starke Ausdrucksmittel ihrer Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle und Menschen, die ihren Weg kreuzen.

James Bar Bowen ist ein origineller akustik Folkpunk-Singer/Songwriter aus dem Norden Englands. Seine poetischen Songs erzählen persönliche und politische Geschichten aus verschiedensten Perspektiven und regen so zum Denken an. Sein Schaffen ist durchzogen von begeisterter (und manchmal sogar optimistischer) Auseinandersetzung mit größeren sozialen, politischen und philosophischen Ideen.

Mit seiner kräftigen, aufrüttelnden und individuellen Stimme und seinem besonderen Gitarrenspiel wird jeder Auftritt von James Bar Bowen zu einer kraftvollen Kombination intelligenter Texte, mitreißender Melodien und verschiedenster Stimmungen (von Erstaunen bis Erschaudern, sensibel bis Singalong, herzlich bis humorvoll). Sowohl im Punkrock und Antifaschismus als auch in den Folktraditionen der Britischen Inseln tief verwurzelt sitzt James Bar Bowen zwischen den Stühlen und zeigt sich als charismatischer Künstler, der euch auf eine Reise ins Herz des poetischen, politischen Songwriting mitnimmt. – Neben all dem Ernst wird es auch mehr als genug zum Lachen geben.