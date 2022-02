× Erweitern James Blunt

Im Jahr 2004 startete James Blunt seine Karriere als Sänger und Songwriter bei EMI Music Publishing mit seinem Debütalbum "Back To Bedlam".

Das Album erreichte in Deutschland und in Großbritannien Platz eins der Charts. Seine dritte Single "You’re Beautiful" hatte ihm bereits den Durchbruch verschafft. Der Song stieg auf Platz 12 in die UK-Charts ein und kletterte innerhalb von sechs Wochen auf Platz 1.

James Blunt hat gerade sein neues Best-Of-Album "The Stars Beneath My Feet" veröffentlicht. Es enthält 30 großartige Songs in einer Zusammenstellung der besten Lieder seiner gesamten Karriere von 2004 bis 2021, darunter vier Liveversionen aus seinen Tournee-Auftritten und darüber hinaus nochmal vier ganz neue Songs. Bis heute hat James Blunt über 24 Millionen Alben verkauft, alle fünf Longplayer erreichten in Deutschland mindestens die Top Ten, zwei stiegen auf Platz eins.

In jüngster Zeit glänzte er zudem mit Witz und Charme auf seinem unterhaltsamen Twitter-Account, wo er durchaus auch mal Witze über sich selbst macht. Seine Shows sind musikalisch echte Highlights, doch erst durch die Wärme, die Sympathie und den Humor, die der Sänger ausstrahlt, werden sie zu so besonderen Erlebnissen.

Um sein neues Album zu feiern, geht der Star 2022 auf Welttournee und tritt dabei am 20. Juli 22 beim 12. Winterbach Zeltspektakel auf. "Ich kann es nicht erwarten, euch dann zu sehen", sagt James Blunt.