James Brandon Lewis Trio

James Brandon Lewis hat sich in nur etwas mehr als einem Jahrzehnt zu einem der gefeiertsten jungen Jazzmusiker entwickelt.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus Gospel, Blues und R&B sowie den mitreißenden Saxophon-Experimenten hat er sich einen Namen gemacht.

Es ist sicherlich nicht übertrieben, James Brandon Lewis als einen der Musiker der Stunde des aktuellen Jazz zu bezeichnen. Die Presse und andere Musiker überschlagen sich mit Lob.

„Ein Saxophonist, der Tradition verkörpert und überwindet“ (The New York Times).

„James Brandon Lewis' Soli sind wie ein Jumbojet“, schwärmt der Gitarrist Marc Ribot. „Denn sie sind riesig, nicht nur in Bezug auf Klang, Technik, Seele, Ideen, Energie und Originalität, sondern auch, weil sie eine kostbare Fracht transportieren: das lebendige Erbe von John Coltrane.“

Der Tenorsaxofonist (*1983) aus New York reichert die eigenen Kompositionen auch mit Elementen aus Hip-Hop, Weltmusik und Funk an. Dabei klingt James Brandon Lewis gleichzeitig neugierig-forschend und absolut selbstbewusst, was ihm schon einige Preise und Auszeichnungen eingebracht hat.

Rechtzeitig zur Tour wird sein neues Album „Apple Cores“ veröffentlicht. Ein weiterer Jazz-Gigant hat auf die CD starken Einfluss: der Trompeter und Multi-Instrumentalist Don Cherry. Als Zeugnis für Cherrys Einfluss auf die Musik des Trios mit dem Bassisten Josh Warner und dem Schlagzeuger Warren "Trae" Crudup III, enthält jeder Songtitel subtile Verweise auf Cherrys Leben und Musik.