„Die größte Kunst ist ein gutes Herz zu haben“

James Rizzi

Im Sommer 2020 ist es soweit: die Stadthalle Balingen und der Tübinger Verlag Art 28 präsentieren gemeinsam Werke von James Rizzi (1950 – 2011) in der Stadthalle Balingen. Nach mehrjähriger kreativer Pause kehrt mit der Ausstellung des berühmten Pop-Art-Künstlers die große Kunst zurück nach Balingen. Mit der umfassenden Retrospektive des New Yorker Ausnahmekünstlers, der 2020 siebzig Jahre alt würde, soll an die Ausstellungserfolge früherer Jahre angeknüpft werden, die zahllose Besucher von nah und fern nach Balingen gelockt haben.