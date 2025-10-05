James Rizzi war schon zu Lebzeiten einer der populärsten Künstler aller Zeiten. Bekannt wurde er durch die Erfindung der 3D-Papierskulptur und der 3D-Magnetbilder.

Das Neue Kunstmuseum Tübingen ehrt ihn anlässlich seines 75. Geburtstages mit einer großen Sonderausstellung und eröffnet das James Rizzi Atelier, das mit Original Möbelstücken und Original Kunstwerken dauerhaft präsentiert wird.

Vom 05.10.2025 bis zum 01.02.2026.