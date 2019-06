Jamhed & Somewhere Underwater

Jamhed

Man kann es unumwunden schreiben: Die Musikgruppe jamhed steht wie keine andere Band Pate für den Sound des Esslinger Stadtstrands. Über vier Jahre lang haben die Lokalmatadoren auf dem Gelände am Westend an ihren melodieverliebten, angenehm verschrobenen Psychedellic-Pop-Tunes gefeilt. Nun kehren sie ein letztes Mal an ihr ehemaliges Proberaumdomizil zurück und werden eines ihrer momentan raren Konzerte spielen. Ein sphärisch wie atmosphärisches Heimspiel der besonderen Art ist damit garantiert.

Somewhere Underwater

Die Band startet 2014 mit einem Jungen aus Frankreich, seiner Liebe zum Ozean und einem One-Way-Ticket nach Deutschland: Allein in einem 18-Quadratmeter-Apartment über den Dächern von München und 2000 Kilometer von seiner Heimat entfernt flüchtet sich Julien vor dem Staub der Großstadt in Noise Pop, Wave und Synthie. 2015 veröffentlicht er seine erste 7“-Single "Spring Kills My Energy" via AdP Records: Harmonien, die nach Slowdive-Herzschmerz in den 90ern klingen, Wave Pop der 80er und geschickte Arrangements.

Mit seinen Freunden entschließt er sich im selben Jahr, die ersten Songs auf die Bühne zu bringen (c/o Pop, Sound of Munich) und ein Album aufzunehmen. Nun ist aus dem ehemalige Soloprojekt eine Band geworden, deren Bandmitglieder die Liebe zu den frühen Factory-/Sarah Records-Bands und den 80ies-Heartbreaking-Hits teilen: Mit Einflüssen aus dem Noise Pop unserer Jugend und einem Surf Pop-Touch der kratzigen Schallplatten der Eltern ist das Album mit dem Titel "Slowly & Safely" endlich eingespielt - eine Introspektive des "Weitwegseins" von Kindheitserinnerungen und Teenage-Angst, Freunden und Familie. Neun Songs, die versuchen die Erinnerungen und Sehnsüchte festzuhalten und in die Gegenwart zu transportieren.