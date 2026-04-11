Jamie Baum & Quartet / Anke Helfrich Trio / Kat Eaton

Seit Jahrzehnten feste Größe der New Yorker Szene, bewegt sich Baum mit ihrer Musik zwischen kompositorischer Tiefe und improvisatorischer Strahlkraft.

An ihrer Seite spielen der Argentinier Leo Genovese (Esperanza Spalding, Wayne Shorter Group) am Klavier und der neuseeländische Bassist Matt Penman (James Farm mit Joshua Redman) – eine Rhythm Section von internationalem Rang. Ein Konzert, das den Festivalabend mit Haltung und Energie eröffnet.

„Eine der Galionsfiguren des deutschen Jazz, eine Pionierin“ – so beschreibt der NDR Anke Helfrich. Am 4. November 2026 bringt sie ihr Trio in den KUBAA – zweiter Teil des „JazzNights Special“ beim 35aalenerjazzfest.

Helfrich präsentiert ihr aktuelles Album „We’ll Rise“ mit Dietmar Fuhr am Bass und Jens Düppe am Schlagzeug – beide seit Jahren feste Konstanten ihres Trios. Ein Abend, der zwischen Songform und Improvisation alle Räume öffnet – und im besten Sinne nachklingt.

Soul-Power mit britischer Eleganz, Blues mit Kante, jazzgefärbte Phrasierung: Kat Eaton beschließt am 4. November 2026 im KUBAA den Eröffnungsabend des 35aalenerjazzfest.

Zwei von der Kritik gefeierte Alben, Tourneen mit Jools Holland, Gregory Porter und The Teskey Brothers, Airplay auf BBC, Jazz FM, NPO und FIP – Eaton hat sich als eine der härtesten arbeitenden Soul-Stimmen ihrer Generation etabliert. Jools Holland selbst nennt sie „a fabulous vocal talent“. Am 29. Mai 2026 erschien ihr neues Album „What Happens Now“, inspiriert von Stevie Wonder, Aretha Franklin und Carole King. Rau, brillant und mit jeder Faser präsent.