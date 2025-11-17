Jamie Lawson ist ein Mann der leisen Töne – und der langen Wege. Schon als Kind in Plymouth griff er zur Gitarre, mit 17 zog es ihn nach Irland, wo er sich als Pubmusiker durchschlug. Doch seine Karriere nahm nur langsam Fahrt auf: Erst 2003 erschien sein Debütalbum „Last Night Stars“, weitere sieben Jahre später folgte „The Pull of the Moon“. Sein großer Durchbruch ließ bis 2011 auf sich warten – und kam völlig unerwartet.

Es war ein Song namens „Wasn’t Expecting That“, der alles veränderte. Lawson hatte ihn mit einem einfachen Musikvideo online gestellt, doch dann spielte ihn der irische Sender Today FM – und plötzlich fand sich das Lied in den Charts wieder, Platz 3 in Irland. Vier Jahre später bewies sich der Song als internationaler Hit: Er kletterte auf Platz 3 der australischen Charts, wurde dort mit Doppelplatin ausgezeichnet und erreichte in Großbritannien Platz 6.

Ed Sheeran, längst ein Weltstar, wurde auf Lawson aufmerksam und nahm ihn als ersten Künstler unter Vertrag bei seinem frisch gegründeten Label Gingerbread Man Records. 2015 erschien das selbstbetitelte Album „Jamie Lawson“ – es schoss an die Spitze der britischen Charts und brachte dem Musiker den renommierten Ivor Novello Award für den Besten Song – musikalisch und lyrisch. Plötzlich fand sich der einstige Pubmusiker in riesigen Stadien wieder, als Support für Sheeran oder James Blunt, vor zehntausenden Fans.

Nach zwei weiteren Alben – „Happy Accidents“ (2017) und „The Years In Between“ (2019) – nahm Lawson sich eine Auszeit. Er wurde Vater, dann kam die Pandemie, und aus einer geplanten sechsmonatigen Pause wurden drei Jahre. Doch er nutzte die Zeit: Zwei EPs entstanden während des Lockdowns, und er übernahm die Kontrolle über seine Karriere. Sein Vertrag mit Warner Music lief aus, und Lawson gründete sein eigenes Label: Not Too Bad. „Diese Einstellung hat sich auf das neue Album übertragen“, erzählt er. „Ich nehme meinen Gesang am liebsten allein auf, damit ich mir Zeit lassen kann. Niemand schaut mir zu, ich kann so viele falsche Töne treffen, wie ich will – bis ich den richtigen gefunden habe.“ So entstand „Little Weaknesses“, eine Sammlung von 14 Songs, die sich bewusst von Radiotauglichkeit löst und sich ganz auf die Musik konzentriert, die Lawson liebt. Ed Sheeran selbst bezeichnet das neue Album als „wahrscheinlich sein stärkstes Werk bisher“. Kein Wunder, dass Jamie Lawson sich mit diesem Werk nun auch wieder auf Tour begibt.

2025 jährt sich der Release von „Jamie Lawson“ zum zehnten Mal – ein Meilenstein, den der Künstler gebührend feiern wird. Nicht nur mit einer Neuaufnahme des Albums inklusive spannender Duette, sondern auch mit einer Jubiläumstour, auf der er das Album in voller Länge aufführt. Neben den bekannten Hits wird er auch Lieblingssongs aus seinem gesamten Repertoire spielen.

Deutsche Fans dürfen sich besonders freuen: Im November gibt Jamie Lawson fünf Konzerte in Deutschland. Eine Gelegenheit, einen Singer-Songwriter zu erleben, der nie den einfachen Weg wählte – und gerade deshalb so authentisch klingt.