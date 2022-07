Gabriel Mbanda Group

Bei dem Komponisten und Sänger „Gabriel Mbanda“ handelt es sich um einen exquisiten Musiker und Ausnahme-Bassisten.

Schon mit 5 Jahren begann er heimlich auf dem Klavier seines großen Bruders zu spielen. Als er sein Talent nicht mehr verstecken konnte, schickte sein Bruder ihn zu einem professionellen Unterricht. Mit 12 Jahren folgte Gitarrenunterricht bis er sich schließlich mit 14 für sein Lieblingsinstrument den Bass entschied. Das vielfältige musikalische Umfeld in seiner Heimatstadt Douala in Kamerun hat Mbanda schon früh geprägt. So spielte er dort regelmäßig in verschiedenen Kabaretts und Jazz-Clubs. Mit seinen eigenen Kompositionen und seiner Band „Livingstone“ nahm er 2010 sein erstes Album „My hope“ auf. 2011 erhielten sie im Rahmen eines internationalen Festivals dafür einen Preis in der Weltmusik Kategorie.