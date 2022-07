Nach 25 Jahren Pause nehmen die Bassistin Karoline Höfler und der Saxophonist Jochen Feucht den Faden wieder auf und üben sich in der Disziplin des harmonielosen Trio-Spiels. Am Schlagzeug ergänzt sie dabei Ferenc Mehl. Als Ausgangspunkt für ihre Exkursionen dienen Klassiker großer Meister und Standards, die durch die Kombination von Melodie, Rhythmus und harmoniegebenden Basslinien die Essenz der Musik zum klingen bringen. Durch den transparenten, natürlichen Sound des Trios wird der freie Fluss der Ideen und Bögen mit besonderer Klarheit hörbar gemacht. Eine Besetzung, die alle Freiheiten zulässt, in der aber gleichzeitig jeder Ton zählt.

Jochen Feucht - Tenor-/Sopransaxophon

Karoline Höfler - Kontrabass

Ferenc Mehl - Schlagzeug