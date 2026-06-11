Jamsession mit "Roth's Reaktor"

Der Jazzclub und das Kulturbüro Schwäbisch Hall laden herzlich zur Jam Session ein.

Den Auftakt gestaltet "Roth's Reaktor", im Anschluss an das Eröffnungsset ist die Bühne offen: Alle Musikerinnen und Musiker sind eingeladen, einzusteigen und mitzuspielen.

Roth's Reaktor erzeugt musikalische Fusions-Energie. Wie bei dem Musikgenre Fusion üblich, werden auch hier grundsätzlich die Elemente Jazz und Rockmusik verschmolzen. Aber was daraus entstehen kann, ist spannend, vielfältig, einzigartig und kaum unter Kontrolle zu halten.