Jamsession mit Winnie Neumann Quartett

Heute Abend findet im Jazzkeller eine Jazz-Jam-Session statt. Eine Jam-Session ist ein spontanes Zusammenspiel von Musiker:Innen, die sich meist nicht kennen.

Wir laden alle Musiker:Innen aus der Region ein, ihre Instrumente mitzubringen und sich an der Jam-Session zu beteiligen. Als Zuhörer:Innen können Sie einzigartige Jazz-Momente erleben, die nicht wiederholbar sind. Alles ist improvisiert, nichts ist vorherbestimmt.

​Die Jam-Session Band besteht aus Winnie Neumann (Bass), Hari Dösel (Saxophon), Arnold Fritscher (Piano) und Klaus Bleis (Schlagzeug). Sie eröffnen die Session mit ein paar Jazz- und Latin-Standards. Danach können weitere Musiker:Innen dazustoßen und mitspielen.

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​Einlass: 20.00 Uhr. Veranstaltungsbeginn 21.00 Uhr. Eintritt frei, Spende erwünscht.