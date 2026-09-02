Wenn Bühne auf Leben trifft – so lautet das Motto eines Abends mit JAN AMMANN UND LISA HABERMANN. Am 13. Oktober präsentieren sich die Musicaldarsteller im Stuttgarter Theaterhaus live und unverstellt mit Piano.

"Wenn Bühne auf Leben trifft" ist kein klassischer Liederabend. Es ist ein musikalischer Abend über Rollen und über das Leben dazwischen. Über Nähe, Fantasie und die Kunst, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Und über Musik, die nicht in eine andere Welt fliehen lässt – sondern genau dorthin zurückführt, wo wir gerade sind.

Mit Musik, Witz und einem liebevollen Augenzwinkern erzählen JAN AMMANN UND LISA HABERMANN von ersten Liedern und großen Rollen, von hohen Tönen und Momenten, die „gerade noch machbar“ waren. Sie chatten per WhatsApp, obwohl sie im selben Raum sitzen. Sie fragen sich, wer es eigentlich schwerer hatte – und was gewesen wäre, wenn einer von ihnen gar kein Sänger geworden wäre. Oder wenn sie sich nie begegnet wären.

Zwischen bekannten Musicalhits, Medleys und überraschenden musikalischen Momenten entsteht ein Abend, der bewusst mit Erwartungen spielt. Mal komisch, mal zärtlich, mal unbequem ehrlich. Eine Jam Session wird zur lebendigen Jukebox, Zugaben entstehen spontan, das Publikum wird Teil des Geschehens. Alles live, alles nahbar – begleitet nur vom Piano.

JAN AMMANN gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Musicaldarstellern im deutschsprachigen Raum. Er prägte zahlreiche Hauptrollen großer Produktionen wie Tanz der Vampire, Jekyll & Hyde, Rebecca, Dr. Schiwago und Ludwig². Einem breiten Publikum wurde er zudem durch seine langjährige Hauptrolle in der erfolgreichen Fernsehserie Verbotene Liebe bekannt. Seine markante Stimme, große Bühnenpräsenz und Vielseitigkeit verbinden Theater- und Fernseherfahrung auf besondere Weise.

LISA HABERMANN ist Musicaldarstellerin, Sängerin und Performerin und überzeugt durch große emotionale Tiefe und Spielfreude. Sie stand in Produktionen wie Mary Poppins, Sister Act und My Fair Lady auf der Bühne. Neben ihrer Arbeit in renommierten Musicalproduktionen entwickelt sie eigene Konzert- und Erzählformate, in denen sie Musik, Persönlichkeit und unmittelbare Nähe zum Publikum miteinander verbindet.