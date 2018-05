× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Seit Jahren präsentiert Deutschlands Musicalstar JAN AMMANN seine umjubelten Sommerkonzerte.

Im Jahr 2018 stellt JAN AMMANN in diesem Rahmen zum zweiten Mal sein wunderbar emotionales und mitreißendes Programm WUNDER GESCHEHEN zum gleichnamigen aktuellen Album vor.

Im Gepäck hat der gebürtige Westfale ein Programm, das in spannenden Blöcken seine großen Musicalhits, sowie viele Songs seines letzten Albums in Erinnerung bringen wird. Freuen Sie sich auf Blöcke mit Songs aus ELISABETH, HINTERM HORIZONT, ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK, MOZART!, NEXT TO NORMAL, REBECCA, TANZ DER VAMPIRE oder DAS WUNDER VON BERN.

Als besonderes Schmankerl gibt es zudem einen großen Block mit Songs aus dem Oscar-Film LA LA LAND – und das sogar exklusiv in deutscher Sprache! Begleitet wird JAN AMMANN von einer 5köpfigen Band unter der Leitung von Mario Stork, sowie von drei wunderbaren Kollegen, die wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben werden.