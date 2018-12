Wenn jubelnde Zuschauer von den Sitzen aufspringen, bei Ambros „Skifoan“ die Arme in den Himmel recken oder bei Fendrichs „Macho Macho“ jede Zeile auswendig kennen, dann ist „I am from Austria“ angesagt – die größte Austropop-Show Europas.

In dieser mitreißenden Revue feiert der österreichische Pop sein Comeback als eine große Party mit einer „Überdosis G’fühl“! Mit viel Humor, Spielfreude und Authentizität zünden die Musiker von „I am from Austria“ ein Hitfeuerwerk, das 50 Jahre lang international Geschichte geschrieben hat. Die leiseren Songs wie Hubert von Goiserns „Weit weit weg“ sorgen dabei regelmäßig für Gänsehaut.

Eine durchdachte Mischung ausgewählter Meilensteine von einer sechsköpfigen Band, die den Austropop mit der Muttermilch aufgesogen haben.

Chris (Gitarre, Gesang), Matthias (Gitarre, Gesang), Peter "Schutti" (Gitarre, Gesang), Reiner (Akkordeon, Keyboard), Bernhard (Bass), Robert (Schlagzeug)

Eine Kooperation mit SBEntertainment.