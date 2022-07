Jan Garbarek (NO) feat. Trilok Gurtu (IN)

Er ist einer der stilprägendesten Musiker des europäischen Jazz. Und das seit über fünfzig Jahren. Der Sound des norwegischen Saxofonisten, für den gerne Adjektive wie hymnisch, lyrisch, singend, ätherisch, meditativ und natürlich nordisch bemüht werden, hat Legionen von Musikern beeinflusst. Nicht nur an seinem Instrument und längst nicht nur in Europa. Anstatt sich darauf auszuruhen – und entgegen seiner selbsterklärten Müßigkeit – strebt Jan Garbarek auch mit 75 nach immer neuen, besseren musikalischen Erfahrungen, am liebsten live im Konzert. »Ich versuche nur, das zu spielen, was ich selbst gerne hören würde«, sagt er in aller Bescheidenheit. »Wenn jemand anderes darauf reagiert, freut mich das sehr. Jede Reaktion ist gut. Und nicht zu reagieren ist auch gut. Wenn man als Musiker selbst spürt, dass es läuft und man loslassen kann, ist das ein sagenhafter Glücksmoment. Absolut euphorisch, dieses Gefühl.«

