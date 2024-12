Jan & Henry 2 - Ein neuer Fall für die Erdmännchen

Die Sensation ist perfekt! Seit 2018 ist das Theater Lichtermeer mit der großen Bühnenshow von “Jan & Henry” unterwegs und konnte viele tausend kleine und große Erdmännchenfans begeistern. Nun ist es an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen.

Dieses Mal führt die Geschichte die beiden auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und Jan & Henry müssen viele Rätsel lösen. Doch das größte Rätsel ist die Legende um einen alten Schatz, der von den Schlossbewohnern fieberhaft gesucht wird, um den drohenden Verkauf ihres verschuldeten Zuhauses zu verhindern. Außerdem begegnen die Brüder dort Krokodella.

Welche Rolle sie in dem Rätsel spielt und ob es den beiden Spürnasen gelingen wird, den Schatz zu finden, erlebt man hautnah im neuen Musical für die ganze Familie. Ein sechsköpfiges Ensemble spielt, tanzt und singt in diesem für das Theater Lichtermeer typischen und Mix aus Menschen, Puppen und toller Musik in einem lustigen und zugleich spannenden Abenteuer.

Buch & Musik: Timo Riegelsberger & Jan Radermacher. Regie: Timo Riegelsberger. Eine Theater Lichtermeer Produktion 2023.

Spieldauer ca. 90 min zzgl. Pause. Empfohlen für Menschen ab 4 Jahren.

Einlass: 14:30 Uhr.