Der Verein - "Subkulturelles Hilfswerk e.V. Weinsberg" veranstaltet in den Vereinsladen „Subdorsch“ am 17.12.2022 improvisiertes Konzert mit dem in Weinsberg beheimateten Kontrabassisten Jan Jankeje.

"Jan Jankeje invite Bums und Dings"

Die spontane Session wird mit Julian Ripert am Schlagzeug und Thilo Kuhn am Synthesizer unterstützt und gestaltet.