Jan Lisiecki Beethoven

Ludwig van Beethoven

Ouvertüre aus »Die Geschöpfe des Prometheus« op. 43

Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur, op. 58 Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73 »Emperor«

Jan Lisiecki Klavier & Musikalische Leitung

Chamber Orchestra of Europe

Den gemeinschaftlichen Charakter Europas zum Klingen bringen – kein bescheideneres Ziel verfolgte Claudio Abbado, als er 1981 das Chamber Orchestra of Europe gründete und dabei eine Auswahl der besten Instrumentalist*innen in einem Kammerorchester vereinte. In Jan Lisiecki, dem kanadischen Pianisten mit polnischen Wurzeln, hat das Ensemble den idealen Partner dafür gefunden. Unter seiner Leitung bewegen sich die Musiker*innen durch den Kosmos Ludwig van Beethovens. Spätestens mit seinen 2020 entstandenen Einspielungen aller Klavierkonzerte hat der Pianist seinen Platz neben den großen Interpret*innen gefunden. Im Ludwigsburger Forum debütieren er und das Chamber Orchestra of Europe bei den Schlossfestspielen und begeistern mit den Klavierkonzerten Nr. 4, Nr. 5 und der Ballettouvertüre aus »Die Geschöpfe des Prometheus«. Wer sein Spiel kennt, der weiß: Er ahmt nicht nach und er klingt wie kein anderer – Lisieckis Interpretationen stehen für sich.

