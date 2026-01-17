Jan Lisiecki ist überall ein gern gesehener und vor allem gehörter Gast. Diesmal konzentriert er sich in seinem klug gewählten und hochinteressanten Programm auf Tänze aus ganz Europa und Argentinien. In der ersten Konzerthälfte präsentiert er mit Martinů de Falla, Szymanowski, Schubert, Bartók und Ginastera gleich sechs Komponisten, die allesamt den Tanz in den Fokus stellen – bevor sich die Tanzform nach der Pause mit Brahms und dem von Lisiecki stets so bezaubernd interpretierten Chopin ganz auf den Walzer konzentriert. Ganz auf den Walzer? Nein! Denn neben Walzern von Brahms und Chopin geht es mit Piazzolla, Albéniz und abermals de Falla nochmals in fetzige hispanoamerikanische Gefilde, bevor Chopins schwungvolle As-Dur-Polonaise den Abend beschließt.

Meisterpianisten - 5. Abend

Tanz auf den Tasten

Schubert - 16 Deutsche Tänze D 783

Bartók - Rumänische Volkstänze Sz 56/1-6

Chopin - Walzer Nr. 1 Es-Dur op. 18

Chopin - Walzer Nr. 2 As-Dur op. 34/1

Chopin - Walzer Nr. 3 a-Moll op. 34/2

Chopin - Polonaise As-Dur op. 53 (Heroische)

Brahms - Walzer As-Dur op. 39 Nr. 3, Nr. 15

sowie Werke von Piazzolla, Albèniz, de Falla, Martinů, Szymanowski und Ginastera