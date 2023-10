Mit Jan Pas (Violoncello). Zu Gehör gebracht werden Werke u. a. von George Crumb, Aribert Reimann und György Ligeti.

Jan Pas, geboren 1962 im belgischen Zele, erhielt den ersten Cellounterricht im Alter von sieben Jahren. Er studierte Violoncello an den Konservatorien in Gent und Brüssel sowie an der Musikhochschule Detmold. 1981 war er der jüngste Solocellist im Orchester des Théâtre La Monnaie in Brüssel. Ab 1985 Tätigkeit am Nationaltheater Mannheim und seit 1988 Mitglied im Staatsorchester Stuttgart. Seit 1995 spielt er auch im Bayreuther Festspielorchester. Jan Pas spielt ein Instrument von Tomasso Balestrieri aus dem Jahr 1760.