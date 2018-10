Jan Philipp Zymny - "How to Human?"

Der Meister des Absurden ist zurück!Unter dem Titel "HOW TO HUMAN" präsentiert Jan Philipp Zymny seindrittes Comedy-Programm.Und so sollte man ihn auch am Besten erleben: live und abendfüllend.Denn erst im Format der Soloshow läuft der zweifache Sieger der deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam (2013 und 2015)und Gewinner des Jury-Preises des Prix Pantheon (2016) zu seiner Bestform auf.Wer den Spagat zwischen unkonventioneller, intelligenter Stand Up-Comedy und absurder Komik, gepaart mit Nonsens, schätzt, wird Jan Phillipp Zymny lieben.