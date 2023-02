Jan Prax Quartett

Bevor der Karlsruher Saxofonist mit seinem Quartett auch international für Aufmerksamkeit sorgte, hatte er sich bereits im zarten Alter von drei Jahren und ziemlich schnell ziemlich erfolgreich dem klassischen Klavierspiel verschrieben.

Irgendwann war der Jazz stärker und überholte das Piano, das aber nach wie vor eine Rolle in den Bands von Jan Prax spielt, der 2019 seinen Master an der Münchner Hochschule für Musik und Theater machte. Mit seinem Quartett nahm Prax zwei Alben auf, aus denen die Kreativität der großen amerikanischen Jazzlegenden spricht und die traditionellen Jazz und neue Elemente zu einem ganz eigenen Groove verschmelzen.

Schon seit einigen Jahren sitzt im Prax Quartett der Stuttgarter Martin Sörös am Piano. Axel Kühn am Bass und Felix Schrack am Schlagzeug komplettieren diese Powerband. Jüngstes, in der Corona-Zeit entstandenes Projekt ist ein Charles-Mingus-Zyklus, in dem sich Prax mit seinem Quartett souverän und immer wieder überraschend durch die Klangwelt dieses großartigen Musikers und Komponisten bewegt, aber auch neue, eigene Wege einschlägt.

„Kaum jemand in Deutschland spielt Hard Bop wie Jan Prax“, schreibt Jazzthing. Der Saxofonist ist mit seiner Band international unterwegs und spielt in den großen Clubs des Landes. „Die größte Entdeckung der deutschen Jazzsaxophonszene der letzten Jahre“ nennt ihn sein Lehrer Klaus Graf.

Jan Prax (as)

Martin Sörös (p)

Axel Kühn (b)

Felix Schrack (dr)