Theater Maren Kaun

Spiel: Christian Glötzner, Maren Kaun

Ab 6 bis 10 Jahre

Es war einmal ein liebes, kleines, süßes, nettes Mädchen, das hieß Rotkäppchen. Weil es so ein liebes Mädchen war, ging es eines Morgens zur kranken Großmutter, um ihr einen leckeren, selbst gebackenen Kuchen zu bringen. Natürlich wollte es hübsch bedächtig auf dem Weg gehen, tun was die Mutter ihm aufgetragen hat. Und so ein kleiner Umweg über die Blumenwiese im tiefen Wald ist doch nicht schlimm, es ist ja noch so früh am Morgen und es kommt ganz bestimmt pünktlich zur Großmutter! Seltsam aber, dass der Wolf den Weg zur Großmutter nicht kennt, dabei ist das ganz einfach: Unter den drei großen Eichen, da steht doch ihr Haus!

Christian Glötzner und Maren Kaun haben Figurentheater an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart studiert und teilen die Begeisterung, Musik, bildende Kunst, Tanz und Schauspiel in ihren Produktionen miteinander zu verknüpfen.