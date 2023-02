Neues Globe Theater Potsdam

Regie, Bühne: Kai Frederic Schrickel

Ausstattung: Hannah Hamburger

Musikalische Leitung: Tilman Ritter

Indien – Sehnsuchtsland von Kurt Fellner, beim Fremdenverkehrsamt Brandenburg unter anderem zuständig für die Kontrolle unhygienischer Klobürstenhalterungen, mangelhaft installierter Saunageländer und sich zu Stolperfallen aufrollender Bodenbeläge. Mit seinem Kollegen, dem Restaurant-Inspektor Heinz Bösel, begibt er sich auf Dienstreise in die vermeintliche Servicewüste Brandenburg: Einer testet die Betten, einer die Schnitzel. Und sie entdecken auf dieser Tour de Force, was echte Männerfreundschaft ausmacht:

saufen, streiten, sich versöhnen! Die Fahrt durch die Provinz wird somit auch eine Reise zu sich selbst. Am Ende dieser bissigen Gaudi über zwei sympathische Unsympathler siegt der Krebs, an dem einer der beiden verreckt. Aber vielleicht wird er ja, wie man in Indien glaubt, wiedergeboren?

„Indien“ heißt die erfolgreich verfilmte, tiefschwarze Komödie von Josef Hader und Alfred Dorfer: Ein irgendwo zwischen Gerhard Polt und Loriot angesiedeltes Stück für zwei Vollblutkomödianten, eingerahmt von live gesungenen Schlagern aus den Höhen und Tiefen der deutschen Unterhaltungskultur und von Österreich verpflanzt ins schöne Brandenburg, das hier stellvertretend für den ganz spe­ziellen Charme der deutschen Provinz herhalten darf.