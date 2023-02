TOPAS – Secret Power

Topas, der zweifache Weltmeister der Zauberkunst, zeigt in seiner fünften Bühnenshow völlig neuartige Magie und nie da gewesene Illusionen. Blitze zucken aus seinen Händen, türkische Limonade fliegt durch die Luft und aus einer Ursuppe materialisiert sich Leben. Manche Wundermänner sprechen in Zungen, Topas spricht zwölf Dialekte und beweist sich dabei noch als Hellseher.

An diesem Abend dreht sich alles um die unendliche Leichtigkeit der Illusion und der Innovation. Topas spiegelt alles mit einem Augenzwinkern. So hat die Menschheit Geräte erfunden, die ihr die Muskelarbeit ersparen sollen, und jetzt brauchen einige Erdenbewohner*innen statt­dessen Fitnessgeräte, um die entstandene Schwarte wieder abzutrainieren. Doch was tut ein Magier, um sich fit zu zaubern?

Topas hat geheime Kräfte, hebt darauf ab und verblüfft in „Secret Power“ mit tausend magischen Ideen.