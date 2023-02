pohyb‘s und konsorten

Spiel: Maike Jansen, Stefan Ferencz

Ab 6 bis 99 Jahre

Das Leben steckt voller Überraschungen: Erst ist es ein stinknormaler Tag und Ťaťa langweilt sich. Doch dann – wie aus dem Nichts – taucht ein Brief auf und die Langeweile ist wie weggeblasen. Zur gleichen Zeit, an einem anderen Ort, stößt Ťaťo überraschend auf einen Koffer. Was wohl darin ist? Sein Inhalt lockt ihn in die Ferne. Die beiden Clowns begeben sich auf eine Reise, bei der sie viel erfahren vom anders sein, von Freundschaft und von den kleinen Momenten im Leben.

„Vom Glück zu zweit zu sein“ erzählt mit poetisch-clowneskem Spiel – ohne Worte, nur mit Mimik, Gestik, mal ganz langsam mit Pausen und dann wieder temporeich mit Slapstick, Musik und Geräuschen – vom Wert gemeinsamer Erlebnisse. Maike Jansen ist Absolventin der Theaterakademie Dimitri und tourte mit der Familie Flöz, die von Stefan Ferencz, Absolvent der Essener Folkwang Hochschule, mitgegründet wurde. Mit „Vom Glück zu zweit zu sein“ begeistern sie Menschen von jung bis alt.