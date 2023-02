Préludes / Songs of Love and Bones

Choreografie: Helge Letonja

Musik: Frédéric Chopin, James Brown, Willie

Dixon, Screamin’ Jay Hawkins u. a.

Seit 2019 agiert ein neues Tanzensemble aus Norddeutschland auf den Bühnen des zeitgenössischen Tanzes: Of Curious Nature vereint unter der künstlerischen Leitung von Helge Letonja (Bremen) und Felix Landerer (Hannover) herausragende Tänzer*innen. Den aktuellen Impulsen des Lebens abgeschaut, bieten sie vielfältige, treffsichere, manchmal überraschende, aber immer glaub­würdige Anknüpfungspunkte zur heutigen Welt. So auch in den beiden Stücken dieses Abends mit den Choreografien „Préludes“ und „Songs of Love and Bones“.

„Préludes“ folgt dem Klavierzyklus der 24 Préludes op. 28 von Frédéric Chopin: Sie werden zum Kristallisationspunkt der Rückbesinnung und Auseinandersetzung mit der Poesie des Tanzes. Das Ensemble tanzt die emotionalen und dynamischen Facetten der Klaviermusik in Soli und Duetten, mal melancholisch-nachdenklich, dann atemlos-dicht bis hin zu stürmisch-sprunghaften Kaskaden.

Als spannungsreichen Kontrast stellt Letonja den „Préludes“ seinen neu kreierten Zyklus „Songs of Love and Bones“ zur Seite, einen Reigen um Liebe, Lust und Leidenschaft. Die Choreografie zeigt zwischenmenschliche Gefühlswelten und überraschende, humorvolle oder auch abgründige Spielarten der Liebe. Vom frühlingshaften Erwachen sozialer Wesen bis hin zur dunklen Seite komplexer Be­ziehungsmuster begeben sich die Tänzer*innen in Zwiegespräche mit den Songs of Love, deren Titel bereits die Bandbreite des Werks andeuten: „I like the way it hurts“, „It’s a man’s world“, „I just wanna make love to you“ oder „I put a spell on you“.