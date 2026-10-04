Aller guten Dinge sind drei!

Und daher heißt es ab März 2026: Vorhang auf und Applaus für das dritte Stand Up-Programm von: Jan van Weyde!

„Immer weyder…“ dreht sich das Hamsterrad des alltäglichen Wahnsinns für den Kölner Comedian, Schauspieler und Familienvater. Er, weiterhin mittendrin im Spagat zwischen Bühnen, TV-Shows, Elternabenden und dem häuslichen Bermuda-Dreieck aus weiblichen Hormonen: Eine Tochter in der Wackelzahn-Pubertät, eine zweite an der Schwelle zum trotzigen Teenager und eine Ehefrau in der Prämenopause ... Jan van Weyde tanzt auf seinem persönlichen Vulkan.

Wo andere verzweifeln, schöpft Jan unermüdlich Comedy-Gold! Er spielt, triumphiert und … scheitert.

„Falls wat is“, steht ihm natürlich sein Kumpel Heiko zur Seite. Mit zuverlässigem Gespür für Fettnäpfchen lautet Heikos Lebensmotto: Auf der Welle des Shitstorms surft es sich einfach am besten – eine Parade der Peinlichkeiten im Fahrwasser der Freundschaft.

Dabei will Jan doch nur unterhalten! Und das kann er wie kaum ein anderer. Denn er ist charmant, er ist schnell, er ist einfach Jan.

Jan van Weyde nimmt das Publikum mit in seine Welt der absurdesten Beobachtungen.

„Immer weyder“ ist Stand Up mit Herz und Tempo.