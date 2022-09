Jan Wagner: Lesung und Gespräch

Eine Entdeckungsreise für wache Geister: Auf seiner „Grand Tour“ macht Mörike-Preisträger Jan Wagner Station in Fellbach und stellt seine neue, aufregende Bestandsaufnahme der jungen Lyrik Europas vor, die er gemeinsam mit Federico Italiano 2019 herausgegeben hat. Junge muttersprachliche Fellbacherinnen und Fellbacher lesen die Gedichte in der jeweiligen Sprache, Jan Wagner antwortet in der deutschen Übersetzung. Die „Grand Tour“ durch die junge Lyrik Europas gibt poetischen Proviant für Jahre: Unbekanntes, Überraschendes und Unerhörtes – in Original und Übersetzung.