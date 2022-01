Jan Weiler "Die Ältern"

In der Fortsetzung der „Pubertier“-Saga zieht Carla aus, Nick glänzt mit ausgefallenen Einfällen und einfältigen Ausfällen, die Eltern sehen einer ungewissen Zukunft ohne Wäschebergen und leeren Chipstüten unterm Bett entgegen. Können in die Freiheit entlassene Pubertiere in der Wildnis des Alltags überleben? Und was wird aus den Eltern, nachdem sämtliche Erziehungsaufgaben erloschen sind? Die sind ja erst 52, fühlen sich wie 32 – werden aber behandelt wie mit 92. Aus Eltern werden Ältern.

Jan Weiler wurde 1967 in Düsseldorf geboren. 2003 entstand aus einer Kurzgeschichte im SZ-Magazin sein erster Roman „Maria, ihm schmeckt’s nicht“, das erfolgreichste deutsche Romandebüt der letzten zwanzig Jahre, wurde 2009 erfolgreich verfilmt.