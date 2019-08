Die Solokonzerte von Deutschlands Musicalstar JAN AMMANN begeistern seit nunmehr acht Jahren das Publikum durch ihre große Vielseitigkeit, die in der deutschen Musicalszene schon recht einmalig erscheint.

Neben seinem großen Repertoire der Sommerkonzerte JAN AMMANN - MUSICAL, punktete der gebürtige Westfale bei seinen Programmen LAMPENFIEBER, FARBENBLIND und WUNDER GESCHEHEN auch mit bewegenden und mitreißenden Popsongs voller musikalischer Überraschungen.

Neben eigenen Hits von „Farbenblind“ über „Paris, Paris“ und „Torn Picture“ bis hin zu „Weil das mein Leben ist“, gab es viele erlesene Coverversionen von Stars und Bands wie Rainer Bielfeldt („Gib auf Deine Seele acht“ und „Sänger sein“), Blof („Eilanden“), Bosse („Vier Leben“), Celine Dion („I Drove All Night“ und „I remember L.A.“), Veronika Fischer („Am Abend vor dem Sturm“ und „Unendlich weit“), Josh Groban („Und dann tanzt sie“), Anne Haigis („Kind der Sterne“), Gitte Haenning („Ich bin stark“ und „Lampenfieber“), Udo Jürgens („Der gekaufte Drachen“ und „Vater und Sohn“), Barry Manilow („Wenn der Oktober geht“), Nena („Immer weiter“ und „Leuchtturm“), Edith Piaf („Hymne A L’Amour“), Sunrise Avenue („Lifesaver“), Konstantin Wecker („Das ganze schrecklich schöne Leben“) oder Stilblüten wie das berühmt-berüchtigte NDW-Medley oder das portugiesische „La Prima Vez“ aus dem Wim Wender-Film „Pina“.

Werden da auch bei Ihnen Erinnerungen wach an unvergessliche Konzertabende, die JAN AMMANN gemeinsam mit den großen Stimmen von MAYA HAKVOORT, SASCHA KURTH und MICHAELA SCHOBER zelebriert hat? – Dann lassen Sie uns gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und mit JAN AMMANN – BEST OF LIVE auf eine kleine Zeitreise gehen….

Und natürlich hat der gebürtige Billerbecker auch einige Trümpfe aus seinem Musicalrepertoire mit im Gepäck…