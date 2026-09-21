Jana Crämer | Jede Seite an dir

Ein berührender Liebesroman über die Sehnsucht nach Echtheit und die Magie einer großen Liebe

Romy liebt die Stille ihrer Buchhandlung – und die Sicherheit, die sie hinter hohen Regalen findet. Doch als ihr Mietvertrag gekündigt wird, bricht ihre Welt zusammen. Die einzige Rettung ist ein Deal, der gegen alles geht, wofür Romy steht: Max, ein charismatischer Social-Media-Star, braucht ihren Laden als Kulisse für seine neueste, groß inszenierte Kampagne.

Für Max sind Bücher nur hübsche Requisiten für das perfekte Video; für Romy sind sie das Leben. Während die Kamera läuft, prallen Welten aufeinander: sein glitzerndes Rampenlicht gegen ihre vertraute Gemütlichkeit. Doch zwischen dem Geruch von Papier und dem Blitzlichtgewitter spüren beide, dass die Funken zwischen ihnen alles andere als inszeniert sind.

Als die Schatten von Romys Vergangenheit sie einholen, muss sie sich entscheiden: Versteckt sie sich weiterhin zwischen den Seiten ihrer Bücher oder wagt sie mit Max den Schritt in ein Leben, das schöner ist als jeder Liebesroman?