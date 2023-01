Jana Lukas – "Die alte Schule am See"

Die Lesereihe "Im Keller brennt noch Licht" ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kunstvereins und Bücher-Lack. In unregelmäßigen Abständen lesen hier Autoren/Autorinnen aus ihren eigenen oder Werken anderer Schriftsteller/innen. Diesmal zu Gast: Jana Lukas. Die langjährige Kriminalpolizistin, die nach 15 Jahren im Polizeidienst ihren Traum vom Schreiben verwirklichte, liest aus ihrem Liebesroman "Die alte Schule am See".