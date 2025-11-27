Jane Mumford & Dominic Deville - Wir können auch anders - Satire aus der Schweiz

Wer bisher dachte dass die Schweiz nur aus Kühen, Schokolade, Uhren und Raubgold besteht,

wird nach diesem Abend feststellen: Genau so ist es! Und doch ganz anders. Denn wenn die Bühnenberserkerin Jane Mumford

ihre in der Alpenrepublik erlittene Adoleszenz kabarettistisch sowie stepptanzend ausweidet und Satiriker Dominic Deville in feueroten Gummihandschuhen

leidenschaftlich über eidgenössische Luftschutzsirenen und schrumpfende Schafe referiert, wird man schnell erkennen: Die Schweiz mögen vielleicht die präzisesten Uhrwerke herstellen

aber die ticken doch dort alle nicht mehr richtig!