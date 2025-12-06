Janet & Marc und Michael Pflumm

Die traditionelle Musical-Gala mit Marc Gremm und Janet Chvatal verwandelt den Karl-Saal des Klosters Herbrechtingen in einen Ort voller Musik, Gefühl und Magie.

Die beiden bekannten Musicaldarsteller, Produzenten und Buchautoren leben ihr gemeinsames Motto: „Unser Ziel ist es, mit unseren Stimmen, Produktionen und unserer Botschaft – Lebe deinen Traum – Menschen zu berühren und zu inspirieren.“

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf besondere Gäste freuen. Mit dabei ist unter anderem Michael Pflumm, ein gefeierter Tenor, der auf internationalen Opernbühnen zuhause ist und mit seiner Stimme Herzen berührt. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Musik, Leidenschaft und Inspiration – ein Erlebnis, das noch lange nachklingt!

Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten und seien Sie Teil dieses einzigartigen Abends, an dem Musik, Emotionen und Träume zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmelzen.