Janice Dixon & Band - „My World from Jazz to Soul“

Die Ausnahmesängerin Janice Dixon ist eigentlich ein Opernstar, der die großen Bühnen der Welt kennt, dessen heimliche Liebe aber der Jazz ist. Auf der jüngst erschienenen CD mit dem Namen "The Beauty Of Two Worlds" finden sich beide Seiten vereint in einem Gesamtkunstwerk, das sie an diesem Abend live im BIX präsentiert.

Die in New York als Tochter eines Jazz-Saxophonisten geborene Sopranistin erhielt ihre Ausbildung an der Aaron Copland School of Music, die sie erfolgreich in Gesang, Klavier und Geige abschloss. Nach der Zusammenarbeit mit renommierten Orchestern wie u.a. dem "Cleveland Symphony Orchestra", dem "New York Philharmonic Orchestra" und dem "Virginia Symphony Orchestra " ging Janice Dixon mit der Rolle der Bess aus Gershwins "Porgy and Bess" auf eine ausgedehnte Tournee durch die U.S.A., gastierte dann damit in Melbourne, Australien, beim ersten "Spoleto-Festival", danach im Pariser "Chatelet", im "Concertgebouw" in Amsterdam ebenso wie in der Londoner "Royal Albert Hall".

Diese Rolle brachte sie schließlich auch nach Berlin an das "Theater des Westens", wo sie unter der Regie von Götz Friedrich ihren ersten großen Erfolg in Deutschland feierte. Seitdem ist sie an den größten und bedeutendsten deutschen Opernhäusern engagiert, wie u.a. "Deutsche Staatsoper Berlin", "Deutsche Oper Berlin", "Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf", "Prinzregententheater München", "Nationaltheater Mannheim", "Oper Frankfurt", sowie am Staatstheater von Hannover, Wiesbaden, Saarbrücken und Kassel.

Bereits im Jahre 1998 hat Janice Dixon u.a. zusammen mit Obi Jenne die erste Jazz-Veröffentlichung "Take One" herausgebracht.

Mit Obi Jenne am Schlagzeug, Mini Schulz am Bass und Olaf Polziehn am Piano wird Janice Dixon von einer großartigen Band begleitet, die zudem 2017 mit der Sängerin die aufsehenerregende Doppel-CD „The Beauty Of Two Worlds“ eingespielt haben.

In diesem kreativen Zusammenspiel eines Opernstars mit Musikern der Jazzszene entstehen stets fantastische und neue Interpretationen. Bei dem Konzert im BIX werden wichtige Komponisten der Jazz- und Souljazzgeschichte vorgestellt, deren Stücke in neuen Arrangements präsentiert werden. Im Vordergrund steht an diesem Abend natürlich die unvergleichlich schöne und intensive Stimme von Janice Dixon. Aufgrund ihrer vielen Verpflichtungen als Opernstar ist Dixon nur selten in einem so intimen Rahmen wie im BIX Jazzclub live zu erleben.

Besetzung: Janice Dixon (voc, perc); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr)

Mehr Infos unter: http://www.janicedixon.de/