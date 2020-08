Janice Dixon - My World from Jazz to Soul

Die Ausnahmesängerin Janice Dixon ist eigentlich ein Opernstar, der die großen Bühnen der Welt kennt, dessen heimliche Liebe aber der Jazz ist. Auf der jüngst erschienenen CD mit dem Namen "the beauty of two worlds" finden sich beide Seiten vereint in einem Gesamtkunstwerk. Mit Obi Jenne am Schlagzeug, Mini Schulz am Bass und Olaf Polziehn am Piano wird Janice Dixon von einer großartigen Band begleitet, die zudem 2017 mit der Sängerin und von Obi Jenne produziert die aufsehenerregende Doppel-CD „The Beauty Of Two Worlds“ eingespielt haben.

In diesem kreativen Zusammenspiel eines Opernstars mit Musikern der Jazzszene entstehen stets fantastische und neue Interpretationen. Bei dem Konzert im Ella & Louis werden wichtige Komponisten der Jazz- und Souljazzgeschichte vorgestellt, deren Stücke in neuen Arrangements präsentiert werden. Im Vordergrund steht an diesem Abend natürlich die unvergleichlich schöne und intensive Stimme von Janice Dixon.

Bestzung:

Janice Dixon - vocals

Ralf Polziehn - piano

Mini Schulz - bass

Obi Jenne - drums