Jankeje & Guttenberger Trio „Django’s Tiger“

Der Kerner- und Frauenverein Weinsberg präsentiert auf der historischen Burg Weibertreu in Weinsberg das Guttenberger & Jankeje Trio.

"Django's Tiger freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Konzert mit Django Reinhardt. Das Trio begeistert mit mitreißendem Gypsy Swing, temperamentvollen Improvisationen und den unverwechselbaren Klängen des europäischen Jazz der 1930er-und 1940er-Jahre.

In der einzigartigen Atmosphäre der Burg Weibertreu erwartet die Besucher ein musikalischer Abend voller Spielfreude, Virtuosität und swingender Rhythmen. Guttenberger & Jankeje Trio - Gitarrenmusik im Stil von Django Reinhardt. Ein Konzerterlebnis fürJazzliebhaber und Freunde handgemachter Musik.