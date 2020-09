Janna "Irish & Scottish Folk"

JANNA's Celtic Concert ist eine Hommage an die Musik der Highlands of Scotland und der Green Hills of Ireland. Das abwechslungsreiche Repertoire spannt einen Bogen von Traditionals über groovende Fiddle-Tunes hin zu aktuellen Folksongs - traditionell genauso wie im zeitgemäß gefärbten Folk-Pop Gewand der jungen Generation.

Tin- & Low-Whistles, Violine, Piano, Waldzither, Gitarren, Mandoline, Drums/Percussion und phantastischer Gesang bilden den Pool für dieses großartige Live-Erlebnis - und das im Duo!

JANNA schafft mit ihrer Performance und Kommunikation eine einmalige Konzert-Atmosphäre mit dem Publikum, das die Musiker nie ohne Zugabe gehen lässt.