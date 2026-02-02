Jannik und der Sonnendieb

Ein Dorf im Norden ist das Zuhause von Jannik. Jedes Jahr im Winter feiern sie das Fest der langen Nacht bei der die Jahreskerze angezündet, welche die Sonne heim ruft und den Frühling wachrüttelt.

Dieses Jahr ist es Jannik, der die Kerze entzünden darf. Doch das misslingt. Ein Dieb hat die Sonne entführt. Die Welt droht zu erfrieren!

Auf dem eisigen Weg die Sonne zu befreien, trifft Jannik die Kälte im Glitzerkleid, den nach Komplimenten süchtigen Mond, die Polarfüchsin Ainuska mit dem wunderschönen Fell und seinen eigenen, schrecklich großen Hunger. Zusammen mit der Füchsin und dem Hunger begibt sich Jannik auf den Weg insEisgebirge, immer der Spur der Sonnentränen nach.

Ein fantastisches Märchen voller mythischer Gestalten aus dem hohen Norden.

Für alle Zuschauer ab zehn Jahre.