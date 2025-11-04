Jannik und der Sonnendieb

Ein fantastisches Märchen voller mythischer Gestalten aus dem hohen Norden.

In einem kleinen Dorf im hohen Norden lebt Jannik mit seiner Familie. Jedes Jahr im Winter feiern sie das Fest der langen Nacht, bei dem die Jahreskerze entzündet wird, um die Sonne heimzurufen und den Frühling zu wecken. In diesem Jahr darf Jannik als Jüngster die Kerze entzünden - doch als ihm dies misslingt, bleibt die Zeit stehen, das Feuer erlischt und die Welt droht zu erfrieren. Ein Dieb hat die Sonne gestohlen! Entschlossen, sie zurückzuholen, macht sich Jannik auf eine eisige Reise. Hier begegnet er der Kälte im Glitzerkleid, dem nach Komplimenten süchtigen Mond, der Polarfüchsin Ainuska und seinem eigenen, schrecklich großen Hunger. Zusammen mit der Füchsin und dem Hunger reist er über den Trollpass ins Eisgebirge, immer der Spur der Sonnentränen nach. In der langen Nacht passieren die wunderlichsten Dinge.