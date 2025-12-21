Jannik und der Sonnendieb

Im Winter, wenn die Nacht ewig währt, ist die Angst groß, dass ein Dieb die Sonne weggesperrt hat. Also macht sich Jannik auf den Weg, die Sonne zu befreien. Ein fantastisches Märchen voller mythischer Gestalten aus dem hohen Norden.

Ein Dorf im hohen Norden ist das Zuhause von Jannik und seiner Familie. Jedes Jahr im tiefsten Winter feiern sie das Fest der langen Nacht, mit Glühwein, gutem Essen und Gesang. Bei diesem Fest wird die Jahreskerze angezündet, welche die Sonne heim ruft und den Frühling wachrüttelt. Dieses Jahr ist es Jannik, der als Jüngster im Dorf die Kerze entzünden darf. Als dies jedoch misslingt ist klar: Hier stimmt etwas ganz und gar nicht! Die Zeit bleibt stehen, das Feuer will nicht mehr brennen, die Welt droht zu erfrieren. Ein Dieb hat die Sonne entführt! Jannik macht sich auf den eisigen Weg, die Sonne zurückzuholen. Dabei trifft er seltsame Gestalten: die Kälte im Glitzerkleid, den nach Komplimenten süchtigen Mond, die Polarfüchsin Ainuska mit dem wunderschönen Fell und seinen eigenen, schrecklich großen Hunger. Zusammen mit der Füchsin und dem Hunger begibt sich Jannik auf den Weg über den Trollpass ins Eisgebirge, immer der Spur der Sonnentränen nach. In der langen Nacht passieren die wunderlichsten Dinge.

Für Kinder ab 6 Jahren