Das 2013 gegründete Janoska Ensemble, bestehend aus den drei Brüdern Ondrej, František und Roman Janoska und ihrem Schwager Julius Darvas, begeistert weltweit mit Virtuosität und unbändiger Spielfreude.

Die vier Musiker haben sich der hohen Kunst der Improvisation verschrieben. Ihre polyglotte Musiksprache besitzt Kultstatus: Klassik wird mit Jazz, Pop und anderen Genres und Stilen vermengt. Nun präsentiert das phänomenale Quartett seinen neuesten Streich mit einer frischen Interpretation von Antonio Vivaldis »Die vier Jahreszeiten«.

Wann genau Vivaldi seine »Vier Jahreszeiten« komponiert hat, ist nicht bekannt. Zum ersten Mal gedruckt wurden sie jedoch 1725 in Amsterdam – vor 300 Jahren. Sie sind eine meisterhafte Symbiose aus Natur und Musik: Vögel, Bäche, Kälte – mit unnachahmlicher Präzision fängt Vivaldi die Essenz der Jahreszeiten ein. Seine Werke inspirieren bis heute viele Musiker und Komponisten. Zum 300. Jubiläum verleiht das Quartett mit seinem innovativen »Janoska Style« dem klassischen Werk neues Leben: František Janoska hat neue Passagen zu Vivaldis einzelnen Sätzen komponiert. Die mitreißenden Rhythmen und Arrangements reichen von karibischen bis zu Balkan-Einflüssen und bieten eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit Vivaldis Erbe.