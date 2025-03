Japan - Land der Kontraste

Erleben Sie die vielfältigen Gesichter Japans. Der Vortrag nimmt Sie mit auf eine visuelle Reise durch dieses faszinierende Land zwischen pulsierenden Metropolen und einsamen Landschaften. Von der Kirschblüte in Kyoto, den traditionellen Onsendörfern in Kyushu bis hin zum 30 Millionen Einwohner zählenden Ballungsraum Tokyo. Zwischen ohrenbetäubenden Spielhallen, grellen Anime Figuren und den meditativen Gärten. Alles geprägt von der extremen Disziplin der Japaner, dieses Land zwischen Vulkanen, Erdbeben und Tsunamis am Leben zu erhalten. Kaum ein Land bietet heute noch ein so in sich geschlossenes kulturelles Erlebnis und ist doch mittlerweile sehr gut zu bereisen.