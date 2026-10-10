Japan meets Taubertal - Wagyu-Rinder im Taubertal

Das unter Feinschmeckern sehr bekannte und beliebte Fleisch des japanischen Wagyu Rindes hat mittlerweile eine große Fangemeinde.

Im Creglinger Ortsteil Wolfsbuch hat sich Familie Richter auf die Zucht, Haltung und Vermarktung dieser besonderen Rinder spezialisiert. Man geht einen anderen und alternativen Weg in der Landwirtschaft und der eigene Hofladen ermöglicht den Kunden einen Einkauf vor Ort. Wer mehr über die Qualitäten der Wagyu Rinder, deren Haltung und Fütterung und die Philosophie von Familie Richter wissen möchte, kann bei einer Hofführung dabei sein und Interessantes rund um dieses exklusive Produkte hören und sehen.