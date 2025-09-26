Da ist er wieder, Indiepop-Phänomen JAS, der aus dem Stand mit seiner allerersten Single „Winterherz“ einfach mal eben so über 15 Millionen Menschen erreicht hat – Tendenz steigend! Nach einem intensiven ersten Live-Sommer geht es immer weiter bergauf für JAS. Nach Shows auf dem MS Dockville, About You Pangea Festival und Watt En Schlick, Supportshows für Clueso, Becks und Ivo Martin folgt im Frühjahr 2025 die zweite (!) eigene Headline Tour durch neun deutsche Städte – bei zahlreichen ausverkauften Shows ist schnell klar: JAS setzt die Herzen seiner Fans Schachmatt, nicht zuletzt mit seiner EP „Vierweiße Wände“. Und weil sie immer noch nicht genug von ihm bekommen, legt der junge Wahlberliner im Herbst 2025 nach und geht im September ein weiteres Mal auf Deutschland-Tour! An sieben Dates im Herbst 2025 kommt JAS endlich wieder nach Hause und bringt euch seine Songs so nah, wie es überhaupt geht – „irgendwann“ ist nicht mehr lange hin!