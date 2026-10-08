Was fühl ich? Wie geht`s mir? Bin ich happy oder fehlt mir etwas zum Glücklichsein? Fragen wie diese haben JAS’ Musik von Anfang an geprägt. Doch aus dem inneren Kopfchaos ist inzwischen ein größerer Blick geworden. Einer, der nicht nur das eigene Herz abklopft, sondern auch die Welt da draußen.

Mit Songs wie „Die Jugend hat Angst“ öffnet JAS sein bisher persönlichstes Projekt in eine neue Richtung. Die Unsicherheit bleibt. Aber sie ist nicht mehr nur privat. Sie ist politisch, gesellschaftlich, kollektiv. Krieg, Klimakrise, Machtstrukturen, eine Diskussionskultur, die immer öfter kippt. JAS beschreibt das Lebensgefühl einer Generation, die zwischen Dauerkrisen erwachsen wird – und trotzdem nicht aufhört, an Veränderung zu glauben.

Im Winter geht es dann auf „So schön verloren“ Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.